Tesla : pour cause de «fiabilité décroissante », l'asso de consommateurs Consumer Reports ne recommande plus le Model 3

La Model 3 rencontre différents problèmes après plusieurs mois d'utilisation



Le constructeur indique avoir déjà revu ses procédés de fabrication



Source : The Verge

Le très influant magazineest très craint par les constructeurs de la tech. Chaque mois, il donne ses avis et sesà ses 4 millions d'abonnés et peut influencer le succès ou non d'un produit.Laavait acquis en janvier dernier la mention «» après uneréalisée auprès de 500 000 propriétaires de Model 3 lors de son test initial mais la publication a révisé son jugement après une nouvelle consultation.Consurmer Reports indique dans son dernier compte-rendu que de nombreux conducteurs remontent desde gel de l'écran tactile central qui sert d'ordinateur de bord au véhicule. «» indique l'un des conducteurs interrogés par le mensuel.D'autres utilisateurs se plaignent de fissures sur la vitre arrière de leur véhicule, ainsi que des problèmes de peinture.Tesla a rapidement réagi à cette rétrogradation via un communiqué : «».La marque indique également que «».Les relations entre l'association deet Tesla sont historiquement complexes. En 2015, le magazine avait encensé la Model S P85D avant de retirer sa recommandation quelques mois plus tard, en indiquant que les problèmes rencontrés étaient plus importants que la moyenne du secteur automobile.