Tesla continue de faire dans la pseudo-disruption et commercialise désormais des shorts...

Le prix du short – 69,42 $ – n'est pas sans rappeler une autre facétie d'Elon Musk : en 2018, il proposait de revendre les actions de Tesla Motors pour 420 $, ce qui lui avait alors valu quelques problèmes avec la SEC.

Et sur le site de vente du fameux short, le produit est décrit avec une pointe de légèreté et d’ironie : « Célébrez l'été avec le short court Tesla. Courez comme le vent ou divertissez-vous comme Liberace avec notre design en satin rouge et or. Détendez-vous au bord de la piscine ou dans un salon à l'intérieur toute l'année avec notre short court Tesla en édition limitée, avec notre logo Tesla signature à l'avant et "S3XY" à l'arrière. Profitez d'un confort exceptionnel »…