Propres, les Tesla ? Niveau droits de l'Homme, c'est plutôt la cata, voilà pourquoi

Glencore a accumulé au moins 70 allégations similaires depuis 2010. « Nos actifs sont situés dans des contextes divers, certains dans des pays très développés dotés de cadres juridiques et politiques solides, et d'autres dans des circonstances sociopolitiques plus difficiles avec des antécédents de conflit, des services de base limités et un État de droit faible », justifie Charles Watenphul, porte-parole de l'entreprise, à The Verge.