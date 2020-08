Fairphone lance une alliance pour un cobalt équitable et respectueux

La marque Fairphone, qui produit des smartphones entièrement démontables et se targue d'utiliser du cobalt issu de mines respectueuses de ses employés et de la biodiversité environnante, a fait un pas de plus dans la protection sociale et écologique face à l'extraction du métal nécessaire à la fabrication de batteries. Le fabricant s'est associé à plusieurs start-up et industriels, dont le fabricant de voitures solaires Sono Motors, pour améliorer les conditions de travail et réduire les risques environnementaux en République démocratique du Congo via un programme à plusieurs facettes.