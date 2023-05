Yeux, baillements : Tesla va encore plus surveiller le conducteur, mais pourquoi exactement ?

Rappelons que pour son Autopilot, Tesla s'est longtemps contenté d'un système de sécurité imposant au conducteur… de garder les mains sur le volant. Cette nouvelle fonction de sécurité à venir (mise en lumière par l'utilisateur Green) devrait être compatible avec l'Autopilot bien sûr, mais aussi lorsque le conducteur se charge de conduire lui-même son véhicule.

On attend de savoir maintenant si (et quand) cette nouvelle fonctionnalité sera déployée, sachant que Tesla devra également mettre en place un système permettant d'obtenir le consentement des utilisateurs avant de prélever et d'utiliser de telles données.