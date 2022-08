Tesla, Intel, Toyota : les vagues de chaleur en Chine font fermer les usines, quelles répercussions ?

The Verge rapporte en effet que CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited), le plus gros fabricant de batteries pour véhicules électriques au monde, a annoncé la semaine dernière une fermeture pour six jours de ses usines dans la province chinoise du Sichuan. Intel et d'autres acteurs importants de la chaîne d'approvisionnement sont logés à la même enseigne et doivent également fermer leurs sites de production locaux sur la même période pour se mettre en conformité avec les mesures temporaires imposées par les autorités chinoises.