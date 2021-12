En 4x4 ou en 6x6, le Thundertruck est un concept étonnant de tout-terrain électrique à panneaux solaires dépliables

Ce bolide des temps modernes arbore dans l’ensemble un style carré avec un design angulaire qui lui donne un look agressif. Il présente de nombreuses similitudes avec le Cybertruck de Tesla , un pick-up électrique prévu pour l’année 2023. Mais, comparé à son rival, le Thundertruck est perché sur de grandes roues tout-terrain, ce qui semble accentuer l’effet camion et qui, par son volume important, le rend plus substantiel.