Pour Noël, profitez des Samsung Galaxy Buds 2 à prix cassé

Les Samsung Galaxy Buds 2 sont des écouteurs sans fil livrés avec un boitier de charge pour multiplier l'autonomie par 3. Ainsi avec une charge les écouteurs peuvent tenir entre 4 et 5h, en fonction de l'activation ou non de la réduction de bruit active. Et comptez sur 15h de plus avec le boîtier.

La réduction de bruit active est le gros atout de ces écouteurs. En effet, en passant par l'app vous pouvez activer l'isolation sonore qui vous coupe complètement des nuisances externes. C'est le moment de profiter de votre contenu audio en toute sérénité. Il y a également un mode Environnant (transparence) qui permet d'écouter tout ce qui se passe autour.

Le mode mains libres est d'excellente qualité car la voix est bien mise en valeur et votre interlocuteur n'aura aucun mal à vous entendre même si vous vous situé dans un environnement bruyant. L'app compagnon est d'extrêmement bonne qualité et permet de paramétrer comme bon vous semble les écouteurs pour un confort d'écoute optimal.