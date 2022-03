Panasonic chercherait un terrain pour y bâtir une gigafactory de batteries

Du côté de Panasonic, il s'agit toutefois de renforcer ses liens, sachant que Tesla a tout de même diversifié ses fournisseurs. À présent, le géant américain travaille aussi avec les Chinois CATL et BYD. Le projet de Panasonic a notamment pour but de développer de nouvelles méthodes de production, alors que les fabricants chinois et sud-coréens sont toujours plus présents. L'année dernière, LG avait lui aussi annoncé sa volonté de produire des batteries 4680.