PUBG Mobile en 90fps ? OnePlus gagne l'exclusivité

Bien destiné à mettre en avant les capacités de ses appareils en matière de gaming, le constructeur a conclu un accord avec Tencent Games, l'éditeur de PUBG Mobile.

Dès à présent et jusqu'au 6 septembre prochain, les utilisateurs des OnePlus 7T et 7Pro ainsi que des OnePlus 8 et 8 Pro pourront bénéficier du battle royale dans une version optimisée pour les écrans à rafraichissement de 90 Hz.

Avec cette mise à jour, l'expérience en jeu sera plus bien agréable et plus fluide, notamment dans le titre qui exige une certaine rapidité d'action pour être le dernier en vie sur le champ de bataille.