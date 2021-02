Les OnePlus 9 et 9 Pro vendus avec un chargeur et dotés de batteries de 4500 mAh

À cela s'ajoute une autre information, concernant cette fois la batterie embarquée par les futurs terminaux de la marque chinoise. En effet, toujours selon le même informateur, les nouveaux OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro seront tous deux dotés d'un bloc de 4 500 mAh.

Une batterie similaire à celle qui anime le récent OnePlus 8T, tandis que les OnePlus 8 devaient se contenter d'une batterie de 4 300 mAh. Reste désormais à attendre sagement le mois de mars, puisque c'est à cette période que OnePlus devrait officialiser et commercialiser les nouveaux OnePlus 9.

À ce sujet, rappelons que le OnePlus 9 Pro sera doté d'un capteur photo signé Hasselblad. Une manière pour la marque chinoise de répondre à la concurrence, et notamment à Vivo et Huawei, qui profitent quant à eux de l'expertise de Zeiss et Leica.