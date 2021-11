Valve Proton, pour jouer sur Linux, prend maintenant en charge le DLSS de NVIDIA !

En juin, le DLSS 2.0 débarquait sur Linux via Proton avec la version 6.3-7. Cependant, la technologie de super-échantillonnage de NVIDIA se limitait alors aux jeux Vulkan. L’entreprise précisait à l’époque que « la prise en charge des titres DirectX améliorés par DLSS et exécutés via Proton » arriverait cet automne. C’est désormais chose faite avec Proton 6.3-8, qui étend le support du DLSS au jeux DirectX 11 et DirectX 12.