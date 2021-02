GeForce Now arrive maintenant sur Mac M1

Selon Marcel Steeman, un conseiller régional aux Pays-Bas, les rues de LEGO City ne sont plus sûres pour les piétons et les cyclistes ! Il a donc publié une proposition de piste cyclable sur le site Ideas de LEGO. Et il semblerait que l'idée germe effectivement dans les bureaux du constructeur danois. Bientôt, vous pourrez installer des pistes cyclables dans vos constructions !