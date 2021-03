Retro gaming : la Game & Watch Super Mario Bros chute à moins de 40€ chez Amazon

Avant de détailler le contenu de cette charmante petite machine portable, précisons que c'est bien Amazon qui s'occupe de cette bonne affaire. La livraison à domicile est offerte à tous les clients. Par ailleurs, les abonnés Amazon Prime (essai gratuit puis 5,99€/mois ou 49€/an) peuvent même recevoir leur commande chez eux sous un jour. La garantie de base est valable pendant deux ans et une extension est proposée à 3,49€ pour un an ou 4,49€ pour deux ans supplémentaires.

Cette Game & Watch revisitée par Nintendo est sortie dans le but de célébrer les 35 ans du célèbre plombier moustachu. Ainsi, ce dernier est logiquement au cœur du contenu de la machine. En effet, les jeux Super Mario Bros. et Super Mario Bros.: The Lost Levels sont directement inclus dans la console. Ces titres à la difficulté plutôt corsée deviennent plus agréables à parcourir grâce à l'ergonomie renforcée de l'appareil et via des contrôles toujours plus précis.

Histoire de souffler après un niveau éprouvant de The Lost Levels, vous aurez la possibilité de lancer une partie de Ball dans son édition Mario. Un mini-jeu sans prise de tête qui devrait plaire une fois encore aux joueurs les plus nostalgiques.