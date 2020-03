Nintendo sort de son mutisme et annonce un direct IndieWorld pour demain à 18 heures

Lire aussi :

La prochaine présentation #IndieWorld est pour bientôt ! Rendez-vous le mardi 17/03 à 18:00 (heure de Paris) pour environ 20 minutes d'informations sur les jeux indépendants à venir sur #NintendoSwitch.



🎥 Suivez-nous demain : https://t.co/giAVUva460 pic.twitter.com/1gRckXB3Mp — Nintendo France (@NintendoFrance) March 16, 2020

Un autre direct dans les jours ou semaines à venir ?

des deux Nintendo Direct précédents, qui se concentraient uniquement sur des productions Nintendo, celui-ci fera la part belle aux éditeurs et développeurs tiers. Des rumeurs laissent également présager un Nintendo Direct plus générique dans les jours à venir.C'est sur Twitter que Nintendo France a annoncé la nouvelle. Ce Nintendo Direct dédié aux jeux indépendants, nommé « IndieWorld », aura lieu demain, le 17 mars, à 18h00 précises. Il durera une vingtaine de minutes environ et devrait révéler de belles surprises.Les deux derniers Nintendo Direct avaient été consacrés à deux gros titres développés par la firme :et, très attendu par les fans et qui sortira le 20 mars. S nous n'avons encore aucun détail concernant lede ce nouveau live, on peut d'ores et déjà accéder à la page YouTube du Nintendo Direct En outre, des rumeurs laissent penser que Nintendo tiendra un autre direct dans les semaines, voire les jours à venir. Ces dires viennent principalement du site américain, qui avait déjà annoncé en amont le IndieWorld de cette semaine. Dans un article , le média affirme en effet qu'un autre Nintendo Direct pourrait bientôt avoir lieu pour révéler de manière plus globale quel serait le line-up Nintendo de 2020. De fait, on ne connaît pas encore la date de certains gros titres d'éditeurs tiers, comme le portage de, ni n'avons de nouvelles concernant certaines productions internes, à l'image de la suite deLe journaliste avance même une date pour cet événement supposé : «».