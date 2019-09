Nintendo s'attaque à nouveau à un site de partage de ROM

Quatre sites bloqués au Royaume-Uni

Plusieurs millions de dollars de réparations

Depuis de nombreuses années, l'industrie du jeu vidéo tente de trouver des parades pour lutter contre le piratage de ses œuvres. Et ces derniers temps,semble déterminée à passer à l'offensive, en portant le litige devant les tribunaux.Cette initiative a été couronnée d'un premier succès. En effet,, la société japonaise a remporté son procès et obtenu le. Ces derniers distribuent des jeux Switch de façon illégale et proposent des méthodes pour contourner les restrictions de la console.Nintendo a célébré cette décision, considérée comme une grande victoire. D'autant plus que, d'après l'entreprise, les pirates ne portent pas seulement préjudice à ses marques, mais mettent également, qui dépendent des ventes de jeux.Et les créateurs de la Switch n'entendent pas s'arrêter là. Ils ont ainsi intenté une. Celui-ci propose à ses utilisateurs d'accéder à un large catalogue de jeux Switch, Wii, DS, Game Boy Advance, etc., moyennant un abonnement de 30 dollars par an (environ 27 euros).De cette façon, la plateforme enfreindrait à la fois les lois sur le droit d'auteur et sur celui des marques. Par conséquent, dans le cadre de la procédure, l'entreprise japonaise réclame jusqu'à 150 000 dollars (135 000 euros) pour chaque jeu partagé enfreignant le droit d'auteur et une somme pouvant s'élever à(1,8 million d'euros) pour atteinte à sa marque.