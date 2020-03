Microsoft nomme son tout premier directeur scientifique

© Microsoft

Eric Horvitz, pur produit Microsoft

Le nouveau rôle de directeur scientifique

Selon Microsoft, le rôle de ce nouveau poste sera d'encourager «» sur les sujets scientifiques «» au sein des différentes divisions de Microsoft.Eric Horvitz a débuté chez Microsoft en 1993, où il a passé la majorité de sa carrière en tant que chercheur principal. Il a ensuite co-présidé le Artificial Intelligence and Ethics in Engineering and Reaserch (AETHER), un comité d'éthique sur les usages de l'IA, avant de deveniret directeur au sein du Microsoft Research Lab, section R&D axée sur l'IA de l'entreprise.C'est Peter Lee, vice président de Microsoft Healthcare, qui prendra ce dernier poste à sa place. Il occupera désormais les deux positions. Avant de rejoindre Microsoft en 2010, ce dernier a passé 22 ans comme chercheur au sein de la Carnagie Mellon University.Dans un entretien à CNBC , un porte-parole de Microsoft explique quel sera le rôle de Horvitz en tant que premier directeur scientifique de la firme. Il assurera un «» () sur les progrès et tendances scientifiques «».Lui et son équipe auront ainsi pour objectif de conseiller l'entreprise sur les «» à prendre, «».Un rôle de conseil et de partage d'informations entre les différentes divisions de Microsoft, donc, mais qui reste un brin flou. Sur sa page Linkedin , Eric Horvitz ajoute qu'il continuera à travailler sur les questions de l'intelligence artificielle. «».