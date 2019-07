Microsoft : une seule page regroupe désormais l'ensemble des programmes Insider

Les insiders prennent beaucoup de place

est sans aucun doute une des compagnies qui compte le plus de programmes réservés auxau monde. En participant à ces initiatives, un utilisateur reçoit l'opportunité deCe privilège fait non seulement plaisir aux fans de la marque mais il a aussi pour objectif de tester des fonctionnalités avant de les déployer à grande échelle. Un bon moyen pour une entreprise deÀ ce jour, la firme de Redmond compte pas moins derépartis sur plusieurs catégories :et. Pour la division réservée aux jeux vidéo par exemple, un joueur insider peut participer à desou même obtenir lesDès maintenant,a mis en place une adresse web unique qui regroupe ces sept programmes. Il est ainsi possible de s'inscrire et d'obtenirvia ce site. Un gain de temps évident qui ne forcera plus les internautes à chercher dans tous les sens les précisions dont ils ont besoin. Pour cela, il suffit désormais de cliquer sur «» en dessous de chaque catégorie.Si un nouveau programmedevait être lancé, c'est donc sur l'adresse mentionnée précédemment que vous trouverez tous les détails.