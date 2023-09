Guerre, piratage, incendie... L'une des exclus Xbox les plus attendues semble maudite

Le studio ukrainien GSC Game World, déjà très affecté par la guerre, est allé installer ses locaux en République tchèque dans l'espoir d'y trouver un peu de sécurité et de poursuivre le développement du très attendu S.T.A.L.K.E.R 2. Malheureusement, il y a quelques jours seulement, un incendie s'est déclaré dans les locaux, ravageant l'étage où se situaient les serveurs de sauvegarde du projet.

L'étage devra être reconstruit, et les dégâts sont estimés à environ 61 000 euros. Selon toute vraisemblance, un défaut électrique est à l'origine de l'incendie, ce qui exclut pour le moment la piste d'un acte malveillant. Pas de quoi décourager les équipes, personne n'ayant été blessé.

Sur Discord, un représentant a déclaré que rien n'empêchera le studio d'atteindre ses objectifs, que tout le monde a connu bien pire, et que tout ira bien. Cependant, on ignore si le feu et la destruction des serveurs vont entraîner ou non un nouveau retard, le jeu ayant été récemment reporté à début 2024 sur Xbox Series et PC.