Une souris, un clavier, 4 ordinateurs : c'est désormais possible avec Windows

Vous l'aurez compris, la nouveauté la plus importante est l'arrivée de la fonctionnalité « Mouse Without Borders » sur les PowerToys. Outre le contrôle possible de quatre PC à l'aide d'une seule et même souris, cette nouveauté permet aussi de transférer rapidement des fichiers légers (moins de 100 Mo) d'un PC à l'autre à l'aide d'un simple « drag & drop », même chose pour les images et les contenus texte.

Comme le précise Bleeping Computers, ce nouvel ajout aux PowerToys fonctionne à la manière de certaines applications, comme Synergy ou ShareMouse : faire passer la souris d'un PC à l'autre se fait en dirigeant le pointeur vers les bords de l'écran (ou grâce à des raccourcis clavier préalablement configurés).

La configuration de ce dispositif se fait, pour sa part, en générant une nouvelle clé sur le PC principal depuis l'option « Mouse Without Borders » des PowerToys. Il faut ensuite entrer ladite clé sur le ou les ordinateurs secondaires puis cliquer sur « Connecter » pour que la mise en place soit achevée.