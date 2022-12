Mise à jour de Windows 10 : et maintenant, des écrans bleus !

Alors que 22H2 pourrait bien être la dernière « grosse » mise à jour de Windows 10, voilà que, depuis quelques jours, l’OS est frappé par un problème redouté de tous : le Blue Screen of Death (ou écran bleu de la mort en bon français). Une incompatibilité entre les fichiers système hidparse.sys en serait la cause bien qu'elle ne concernerait « que » certains utilisateurs étant sous les versions 22H2, 21H2 et 21H1 de Windows 10.