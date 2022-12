Windows : voilà pourquoi il n'y aura pas de mise à jour optionnelle ce mois-ci

En raison des périodes de fêtes de fin d’année, le géant américain a pris la décision, exceptionnellement, de se concentrer uniquement sur les mises à jour de sécurité. Voici la déclaration officielle de Microsoft : « En raison des opérations minimales pendant les vacances et la nouvelle année occidentale à venir, il n'y aura pas de version préliminaire non sécurisée pour le mois de décembre 2022. Il y aura une version de sécurité mensuelle (connue sous le nom de version "B") pour décembre 2022. Le service mensuel normal pour les versions B et C reprendra en janvier 2023 ».