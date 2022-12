Windows 11 : cette fonctionnalité va tout changer (littéralement)

En tout début d’année, nous apprenions que Microsoft préparait le terrain pour une nouvelle fonctionnalité, à savoir la possibilité d’ajouter des stickers à son bureau. L’idée étant bien évidemment de lui conférer toujours plus de personnalité. Une fonctionnalité réservée à Windows 11, que seuls les plus chanceux (à savoir les membres du programme Insider) ont pu essayer pour le moment. Celle-ci offre plus précisément un outil complet qui permet aux utilisateurs d’éditer des autocollants afin de les placer à leur guise sur leur fond d’écran.