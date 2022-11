Windows 10 : elle a beau être facultative, n'attendez pas pour installer la dernière mise à jour

À moins que vous ne soyez inscrit au programme Insider, et dans ce cas la mise à jour doit s'installer automatiquement sur votre machine, vous devez intervenir manuellement pour télécharger et installer KB5020030. Comme d'habitude, il vous suffit de vous rendre dans Windows Update, de rechercher les mises à jour disponibles et de la choisir dans la liste qui se présente à vous.

Microsoft indique ne pas prévoir d'autres mises à jour cumulatives de cet acabit avant 2023 « en raison d'opérations réduites pendant la période des vacances de fin d'année et du Nouvel An » et qu'un rythme mensuel normal sera retrouvé à partir de janvier 2023.

L'éditeur précise toutefois qu'il y aura bien une mise à jour liée exclusivement à la sécurité en décembre 2022, ce type d'update étant considéré comme plus important.