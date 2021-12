Windows 10 n'est pas mort, quoi de neuf dans la mise à jour de décembre ?

La plus importante de ces zero-day est la CVE-2021-43890, présente au niveau de l’AppX Installer et qui est activement exploitée dans plusieurs campagnes de distribution de malwares comme Emotet , TrickBot et BazarLoader. Cette faille leur permettait de piéger leurs victimes en leur faisant croire qu’elles téléchargeaient une application provenant d’une entreprise connue, comme Adobe, et désignée comme une application de confiance par l’AppX Installer.