Xbox nous emmène sur la Lune avec le nouveau coloris de sa manette sans-fil

Ses boutons et sticks présentent en effet une couleur blanche qui tire sur le gris, et la face de devant arbore un coloris brillant… lunaire. Les poignées affichent quant à elles un mélange vaporeux de noir et de gris.

Pour avoir ce morceau de Lune entre les mains, il faudra toutefois débourser la somme plutôt coquette de 64,99 euros. La manette Xbox Series sans-fil édition Lunar Shift est disponible dès à présent sur le Microsoft Store ou dans les boutiques assermentées.