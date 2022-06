Xbox Keystone : oubliez la clé de streaming, Microsoft préparerait une vraie console pour le Cloud

Les itérations de consoles sont monnaie courante dans l’industrie du jeu vidéo. L’objectif est avant tout de proposer une mise à jour hardware, et donc, de prolonger le cycle de vie d’une console avant que celle-ci ne se soit définitivement remplacée. Du côté de Microsoft, cela fut notamment le cas avec la Xbox One S en 2016 et la Xbox One X un an plus tard.