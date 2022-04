Windows 10 et 11 : comment lire les vidéos encodées en HEVC ?

Effectivement, il est déjà bel et bien possible de télécharger le codec HEVC sur le Microsoft Store à destination de l'application Windows. Pour autant, celui-ci est payant et ce n’est pas moins de 0,99 € qu’il faut débourser pour l’acquérir. Mais rassurez-vous, grâce à nos confrères de 01net, nous avons une solution toute trouvée à vous partager pour que vous puissiez télécharger ce codec sans même avoir à passer à la caisse.