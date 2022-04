Microsoft Journal, l'app de prise de notes manuscrites, s'invite sur le Microsoft Store

En devenant une application supportée par Microsoft, Journal peut prétendre à grossir et à améliorer ses services. L'IA continuera d'être développée, bien qu'elle soit déjà particulièrement efficace selon les équipes (elle est capable de reconnaître notre façon d'écrire un titre ou de faire un dessin et de proposer des options adaptées à ces types de contenus précis), et on s'attend à plus d'intégration d'autres services existants. Pour le moment, seule une intégration avec Microsoft 365 est possible pour synchroniser ses notes avec l'agenda, rendant plus simple le partage de comptes rendus lors d'une réunion.