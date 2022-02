Windows 11 : bientôt un filigrane imposé aux PC non compatibles ?

On le sait, le géant de la tech prévoit déjà d’instaurer un système d’alertes à destination des PC non compatibles qui ont malgré tout installé Windows 11, mais il ne s’arrêterait pas là. Microsoft va également sévir en incluant un filigrane sur les versions non supportées de l’OS. Un watermark logé en bas à droite de l’écran, qui affichera la version installée et rappellera que la configuration minimale requise n’est pas atteinte. Évidemment, il sera impossible de le retirer ou de le masquer. L’entreprise américaine utilise déjà cette technique pour les versions piratées de Windows 10, mais celle-ci n’est actuellement qu’en phase de test sur la build 22557 de Windows 11.