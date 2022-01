Qui l'eût cru ? DirectX 12 arrive sur Linux, par la petite porte, mais quand même !

Une première tentative de prise en charge de DirectX 12 par Mesa, l'implémentation logicielle open-source d'OpenGL pour Linux et BSD, a en effet été repérée. Jesse Natalie, ingénieur logiciel en chef chez Microsoft, travaille ainsi à l'ajout et l'amélioration du support de D3D12 dans OpenGL, via Mesa.

L'intéressé laisse par ailleurs entendre que cette première percée pourrait n'être qu'un début : « Maintenant que le support du calcul est disponible, nous pouvons commencer à connecter les shaders de calcul pour des choses qui auront besoin d'émulation dans le futur, comme un chemin plus rapide pour les distributions indirectes qui ont besoin de variables d'état. »