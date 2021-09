AMD et Microsoft bossent sur le TensorFlow-DirectML, pour un gros boost sur les GPU RDNA 2

On apprend que cet outil a été testé en benchmark sur les Radeon RX 6900 XT et RX 6600 XT… pour un résultat plutôt probant : une amélioration initiale de 3,7x sur les performances d'inférence et un gain de performances allant jusqu'à 4,4x en score global sur AI Benchmark Alpha . Des scores très encourageants, mis à la portée de nombreux utilisateurs.

« Pour résoudre les défis les plus complexes de notre monde, vous avez besoin d'outils de machine learning (ML) puissants et accessibles, conçus pour fonctionner sur un large éventail de matériels. Cela peut aller des centre de données pour les scientifiques et les chercheurs aux ordinateurs de bureau et ordinateurs portables utilisés par les étudiants et les professionnels cherchant à développer des modèles d'apprentissage automatique sur le matériel qu'ils possèdent déjà », explique AMD dans un communiqué.

Ainsi, l'entreprise précise que Microsoft a, l'an dernier, annoncé qu'un support pour les flux de formation accélérée par le GPU serait disponible en avant-première. Ce support utilise des cadres d'apprentissage automatique qui sont compatibles avec DirectML dans Windows, mais également avec le sous-système Windows pour Linux.

AMD précise également que « cette formation accélérée par le GPU fonctionne sur tout GPU compatible DirectX 12 ». De plus, les cartes graphiques AMD Radeon et Radeon PRO sont elles aussi prises en charge, ce qui garantit aux utilisateurs de développer des modèles ML avec leurs appareils sous Windows 10 en bénéficiant de capacités encore plus grandes. Grâce à ces nouvelles mises à jour, les utilisateurs pourront profiter sans problèmes de toutes les améliorations de performance qu'apporte le développement du TensorFlow-DirectML.