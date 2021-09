Honor a dans ses cartons le Magicbook V 14, un PC portable sous Windows 11

Et cette collaboration s’étendra également à d'autres technologies. Honor intégrera Microsoft Azure, la solution de Cloud computing du groupe, et les technologies Microsoft AI à ses autres services, à l’instar de l’assistant vocal Yoyo, ses logiciels de traduction et ses assistants de voyage.

Pour George Zhao, à la tête de la firme chinoise, Honor et Microsoft pourront élaborer une interconnexion approfondie entre les appareils et « créer un nouveau monde intelligent pour tous ». Les deux entreprises continueront d’ailleurs d’explorer de futures opportunités pour améliorer l'expérience utilisateur, en se penchant par exemple sur les solutions du monde professionnel.