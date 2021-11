Microsoft : vous allez pouvoir monter des vidéos et de l'audio dans Office

Cette future mise à jour tend d'ailleurs à prouver que les rachats de logiciels, dans des domaines comme celui de la bureautique, peuvent préfigurer de futures fonctionnalités.

Clipchamp, comme il se décrit, doit permettre de créer des clips audio et vidéo qui soient « d'aspect professionnel », et ce quelles que soient les compétences de ses utilisateurs. S'il s'adresse donc d'abord à des projets professionnels, le programme doit aussi convenir à des utilisations plus personnelles.

Étant intégré à la suite Office, il devrait également devenir plus facile d'intégrer une vidéo dans ses projets, et notamment dans des présentations Powerpoint. Celui-ci doit d'ailleurs recevoir une sorte de studio d'enregistrement capable de capturer de l'audio destiné à être retransmis lorsque la personne ne peut pas faire sa présentation en live. L'enregistrement pourra être personnalisé, par exemple avec des arrière-plans à afficher lorsque l'enregistrement délivre son contenu.