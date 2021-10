Windows 11 SE : à qui se destine cette future version de Windows ?

Parmi les fonctionnalités qui disparaissent sous Windows 11 SE, on peut citer le Microsoft Store bloqué, l'absence des widgets d'actualité et le retrait de l'application Votre téléphone. C'est en tout cas ce qui a été constaté sur les premières builds qui ont fuité. Ces changement semblent logiques, étant donné le but de Microsoft avec cet OS.

A priori, Windows 11 SE devrait supporter à la fois les applications Universal Windows Platform (UWP) et les logiciels Win32.

Les géants de la tech ciblent de plus en plus l'éducation, car l'Éducation nationale passe des volumes de commande importants. De plus, ils sont séduits par l'idée d'imposer leur écosystème à une population jeune qui deviendra cliente quelques années plus tard.