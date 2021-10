Bientôt un Surface Laptop à prix bas et sous Windows 11 SE chez Microsoft

Selon les sources de Windows Central, l'appareil low-cost de Microsoft serait actuellement désigné en interne par le nom de code Tenjin. Il miserait sur un châssis intégralement en plastique et se limiterait à une dalle LCD de 11,6 pouces (1 366 x 768 pixels seulement). On y trouverait pour le reste un petit Intel Celeron N4120 (Gemini Lake Refresh, 14 nm) et un maximum de 8 Go de RAM.

Microsoft veillerait néanmoins à ce que ce laptop entrée de gamme dispose d'un clavier pleine taille avec un trackpad. Enfin, sa connectique serait axée sur un port USB-A, un port USB-C et une prise casque. L'alimentation passerait quant à elle par le biais d'un port consacré… et non par l'entrée USB-C.