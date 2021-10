Pour passer à Windows 11, Microsoft vous encourage à acheter un nouveau PC, Intel si possible

Afin d’aiguiller les consommateurs égarés, Microsoft, dans un article publié le 12 octobre et explicitement titré « Un nouveau PC est un excellent moyen de passer à Windows 11 », énumère quelques critères de choix et liste de nombreuses références (soumises après avoir préalablement ciblé les attentes des prospects par le bais d’un petit interrogatoire). Étrangement, la société ne se montre pas très inclusive et n’hésite pas à faire un peu de discrimination : à choisir, mieux vaut privilégier un PC Intel.