intel EVO, intel Core, intel Inside : de nouveaux logos qui font parler

On découvre notamment qu'Intel aurait pour projet de changer le look des étiquettes de ses processeurs Intel Core. Le format carré et conservé, mais tout le reste est modifié, à commencer par l'inscription Intel, qui sort de son traditionnel cercle pour s'installer dans le coin supérieur droit du logo. La police de caractère utilisée par la marque a aussi légèrement évolué pour adopter une silhouette globalement plus ronde.

Mais au delà de ces pures considérations esthétiques, l'apparition d'un logo « Intel evo Powered by Core » est intéressante. Elle ne renvoie en effet à aucune gamme connue à l'heure actuelle. Si les spéculations risquent d'aller bon train jusqu'à une potentielle officialisation, la thèse la plus probable suppose qu'il s'agit tout simplement d'une gamme créée par Intel pour regrouper ses futurs processeurs hybrides.

C'est du moins l'avis de nos confrères d'InpactHardware. La gamme « Evo » comprendraient ainsi les puces mobiles Lakefield et desktop Alder Lake-S, qui embarquent des cœurs Atom, très économes en énergie, et des cœurs « Core » classiques, défiés aux performances.