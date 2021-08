Le clavier Microsoft SwiftKey sur Android permet de synchroniser le presse-papiers avec Windows 10

Sous Windows 10, on connait l’application Votre Téléphone qui permet de recevoir les notifications, de consulter la galerie de photos du téléphone ou même de visualiser son écran en miroir sur son bureau.



Désormais, c’est au tour de la synchronisation du presse-papiers entre les appareils. En effet, Windows 10 (ainsi que le prochain Windows 11) est doté d’un gestionnaire de presse-papiers qui vous permet de couper, copier et coller facilement des éléments. Un historique est même à disposition des utilisateurs, accessible en utilisant le raccourci clavier Windows + V.



En se servant du Cloud et du clavier SwiftKey, Microsoft vous permet d’y mémoriser et d’accéder à l’historique des éléments que vous avez coupés ou copiés à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone . Par exemple, on peut copier un paragraphe d’une page Web sur son ordinateur et le coller dans une application sur son téléphone Android.



Le tout fonctionne également dans l’autre sens : on peut copier quelque chose sur Android et le coller sur Windows.