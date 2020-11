PUBG va migrer de Tencent à Microsoft Azure, pour éviter les blocages ?

Si KRAFTON n'a pas expliqué davantage ce basculement vers les serveurs Azure, on peut émettre l'hypothèse que l'interdiction du battle royale en Inde a pesé dans la balance.

Pour rappel, le gouvernement indien avait banni en septembre dernier PUBG ainsi qu'une centaine d'autres logiciels chinois, et a justifié ce retrait en évoquant des problèmes de sécurité nationale. Le partenariat établi avec Tencent Games, le conglomérat chinois qui édite PUBG Mobile, serait la cause de ce conflit sur fond de relations diplomatiques tendues entre l'Inde et la Chine.

Depuis, PUBG Mobile n'est plus édité par Tencent en Inde, mais le gouvernement n'a pas changé sa position pour autant. Au travers de ce partenariat établi avec Microsoft, KRAFTON espère enfin convaincre les officiels indiens et permettre aux millions de joueurs de retrouver leur titre.