French Days : ce clavier mécanique gamer filaire Logitech G413 est à prix cassé

Cette offre est proposée par Amazon, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine sous quatre jours ouvrés ou sous deux jours ouvrés en livraison accélérée. Il est possible de payer en quatre fois, soit environ 16€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie fabricant de deux ans.

Il s'agit donc du clavier gamer mécanique Logitech, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine des périphériques, modèle G413. Il présente des touches rétroéclairées RVB Lightsync dotées des switchs mécaniques tactiles Romer-G, assurant une haute réactivité et des performances dignes des joueuses et joueurs professionnels. Le Logitech G413 dispose également de 12 touches à facettes entièrement personnalisable, le rendant polyvalent pour tout type de gamer et tout type de jeu.

Pour aller de pair avec cette réactivité offerte par ses touches, le Logitech G413 est alimenté via un câble USB 2.0 offrant un débit et un transfert d'information rapide et performant, vous permettant de gagner en efficacité durant vos parties compétitives.