Les téléviseurs LG enroulables sont désormais disponibles en précommande

En fin d'année dernière, LG ouvrait les commandes de sa TV OLED enroulable en Corée du Sud…. à un prix légèrement supérieur à 70 000€ . Aujourd'hui, la LG Signature OLED R s'ouvre à d'autres horizons…. dont la France !

Ainsi, dès à présent, il est possible de se rendre sur un site web dédié pour découvrir les origines de ce modèle atypique, mais aussi pour passer commande. Rappelons qu'il s'agit là d'un écran OLED 4K de 65", capable de rentrer complètement dans sa base en s’enroulant littéralement lorsqu'il n’est pas utilisé. La TV signée LG propose trois modes

de visualisation différents, à savoir Full View (Plein écran), Line View (en ligne), et Zero View (écran

entièrement enroulé).