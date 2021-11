Belle promo sur la tablette Lenovo Tab P11 Plus à l'occasion du Black Friday Amazon

Donnons à présent quelques détails sur cette tablette représentant parfaitement le milieu de gamme de Lenovo.

Son nom l'indique : la Tab P11 Plus est un modèle de 11 pouces, soit une dalle d'une taille très généreuse pour une tablette. Synonyme de confort visuel utile aux inconditionnels du multimédia, elle est également confortable à prendre en main, l'appareil disposant d'un revêtement texturé agréable au toucher.

Sous le capot, le modèle de ce bon plan comprend 128 Go de stockage (le plus grand proposé pour ce modèle) et 4 Go de mémoire vive. Avec un processeur MediaTek Helio G90T à 8 coeurs, la Tab P11 Plus affiche de très bonnes performances pour un appareil de cette gamme. Elle a d'ailleurs été optimisée pour le streaming, les jeux et le multitâche.

L'autre grand avantage de cette tablette tactile est son autonomie. Lenovo affiche jusqu'à 15 heures d'autonomie avec une charge complète, cela grâce à une belle batterie de 7500 mAh. Autant dire que l'on pourra compter sur elle pour notre longue journée de travail.