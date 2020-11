IBM va supprimer jusqu'à 1385 postes en France, les syndicats demandent des réponses

Si pour l'instant on ne connaît pas les détails de ce plan de sauvegarde de l'emploi mixte, la direction n'ayant pas encore publiquement communiqué sur le sujet, on devrait en savoir plus d'ici le 16 décembre, « avec un plan de départs volontaires, voire involontaires (…) si les mesures proposées ne sont pas suffisamment attractives », a déclaré la CFE-CGC d'IBM.