Huawei MediaPad T3 : la célèbre tablette tactile à un prix très abordable sur Amazon

Faisons maintenant le tour des spécificités techniques de notre tablette du jour. Celle-ci est équipée d'un écran 9,6 pouces avec une définition de 1200 x 800 pixels. Cette dalle offre un confort visuel appréciable et met en valeur les couleurs de vos contenus. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur MSM8917 Quad-Core épaulé par 2 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. La fluidité sera donc au rendez-vous au moment de naviguer sur internet et entre les applications.