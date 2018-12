Google lache la bride sur le format AMP

Google promet un projet libre et ouvert à l'avenir

En 2016,annonçait le lancement d'un nouveau format de page web, développé par ses soins appelé(pour Accelerated Mobile Pages). Cette mise en forme permet un meilleur chargement des pages web sur les smartphones ou tablettes, tout en économisant de la data 4G. Le format est particulièrement mis en avant sur, où de nombreux médias en ligne ont adopté cette technologie pour permettre à leurs utilisateurs de consulter immédiatement leur contenu.Le projet partait d'une belle intention mais Google a été immédiatement critiqué par de nombreux acteurs du web, notamment la presse en ligne, et accusé de vouloir uniformiser une grande partie du web pour mieux pouvoir la contrôler selon ses intérêts. Lea régulièrement répondu que le projet était ouvert et non exclusif à Google mais les commentaires n'ont pas diminué pour autant.Pour éteindre définitivement la polémique, Google a changé radicalement son fusil d'épaule en proposant "un nouveau mode de gouvernance" comme l'explique. Les prises de décision ne s'effectueront plus exclusivement par les équipes de Google mais également avec des personnes tierces.C'est ce qu'explique Malte Ubi, directeur technique du projet AMP : "». M. Ubi va d'ailleurs perdre son poste actuel, remplacé par un comité de pilotage technique tandis qu'un groupe de conseil consultatif et des groupes de travail seront mis en place afin de discuter et décider des prochaines évolutions du format.Il est prévu que rentrent dans ces groupes de travail des acteurs comme eBay, le Washington Post ou encore Cloudflare. Des défenseurs du web ouvert seront également présents. Google n'exclut pas à terme de transférer AMP à une fondation, afin de prouver sa bonne foi.