Google bannit l'appli Rencontre Ados du Play Store, à la suite de soupçons de pédocriminalité

Il reste deux choses à savoir. D'abord, si l'application n'est plus accessible et donc plus téléchargeable depuis le Play Store, elle reste utilisable pour celles et ceux qui l'ont déjà installée sur leur smartphone. Si Google affichait une application aux « plus de 10 000 téléchargements » depuis sa boutique, Rencontre Ados compterait au total autour de 300 000 utilisateurs.