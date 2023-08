Comment Google fait tout pour revoir ses employés en présentiel

Cette proposition de Google viserait à atténuer les désavantages des trajets entre le domicile et le travail, ce qui permettrait aux employés de bénéficier d'une heure de sommeil supplémentaire le matin. En plus, le petit déjeuner est offert ! Parmi les travailleurs, certains restent sceptiques quant au coût d'une telle proposition. Même si le tarif proposé par Google reste inférieur au prix moyen des hôtels du coin (entre 120 et 150 dollars la nuit pour un quatre étoiles), un mois complet coûterait 2 970 dollars. Un tarif pas vraiment avantageux par rapport à un logement permanent dans la zone de San Francisco.