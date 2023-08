Oubliez les IA de 2023, Google veut utiliser Bard pour contrôler les robots du futur

Quand vous devez par exemple jeter un déchet à la poubelle, il n'y a rien de plus simple pour vous. C'est un geste naturel, automatique, issu d'un long processus d'éducation et de conditionnement psychologique combiné avec une série de mouvements physiques. Pour enseigner cela à un robot, la tâche est autrement plus complexe. Cela passe généralement par un ensemble d'instructions et par un algorithme de programmation préétabli. Si l'on reprend l'exemple du déchet, les instructions pourraient être celles-ci :

Programmation des déplacements ;

Détection du déchet ;

Localisation de la poubelle ;

Programmation de l'action de préhension ;

Programmation du mouvement pour jeter le déchet ;

Gestion des erreurs potentielles.