Android Auto : la version 10.0 est là ! Quoi de neuf ?

Comme le souligne 9to5Google, on ignore si Google avait prévu de lancer ce nouveau design de Google Assistant spécifiquement à l'occasion du déploiement d'Android Auto 10.0, mais quoi qu'il en soit, ce dernier revêt désormais dans nos véhicules la même esthétique que sur smartphone.

Google mise en effet sur le nouveau design « Glow » que les utilisateurs d'Android connaissent déjà. Ce design a en effet été introduit pour la première fois à l'époque du Google Pixel 4 (lancé en 2019). Google présentait alors son nouvel Assistant, censé être à la fois plus rapide et plus précis, et le réservait à ses appareils Pixel. Cette exclusivité est toujours d'actualité aujourd'hui, même si l'esthétique de cette « nouvelle » version du Google Assistant a depuis été étendue aux autres smartphones Android… et maintenant à Android Auto.